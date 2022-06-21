120 BİN TL'Yİ BULAN EVLİLİK PAKETİNE 24 AY TAKSİT İSTENİYOR

Mobilya, beyaz eşya ve kiralık evin yer aldığı evlilik paketi maliyeti, ortalama 120 bin TL’ye ulaştı. Mobilya ve beyaz eşyada kredi kartına 9 taksiti az bulan çiftler, banka kredisi ve ikinci ele yöneldi. Sektör temsilcileri, karta taksit sayısının 24’e yükseltilmesi için BDDK’ya başvurdu.

Evlilik sezonunun başlamasıyla birlikte bu yıl 1 milyona yakın çiftin dünya evine girmesi bekleniyor. Ancak sadece mobilya, beyaz eşya ve kiralık ev için ortalama ayrılması gereken bütçe ortalama 120 bin TL’ye ulaştı. Yükselen fiyatlara karşın, evlilik hazırlıklarında en büyük maliyet kalemi olan mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına en fazla 9 aylık taksit sunulması, evlenecek gençleri ya banka kredisine ya da ikinci ele yönlendiriyor. Mobilya ve beyaz eşya temsilcileri, enflasyon ortamında artan fiyat ve düşen alım gücüne çözüm için kredi kartı taksit oranlarının 24 aya çıkmasını istiyor. Bazı dernekler harekete geçerek taksit artırımı için BDDK’ya başvurularını yaptı.

24 AY TAKSİT SATIŞLARI ARTIRIR

Türkiye’de her yıl 650 bin civarında evlenme ve 200-250 bin oranında boşanma gerçekleştiğini kaydeden Doğanlar Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) Derneği Başkan Vekili Davut Doğan, “Ev değiştirenlerle birlikte 1.2 milyon civarında ev ihtiyacı oluyor. BDDK taksit oranları geçen yıl 9’a çekmişti. Ancak bu enflasyon ortamında fiyatlar arttı, alım gücü düştü. Bu açıdan gençlerin evlenmesine destek olmak amacıyla taksitlerin uzatılması son derece faydalı olacak. Sektörün beklentisi 24 ay. MOYSAD olarak BDDK’ya başvurumuzu yaptık” dedi.

Halihazırda daha çok modül ve ekonomik ürünlere kayış olduğunu anlatan Doğan, “Ya da gidip yüksek faizle kredi kullanarak mobilya alıyor. Bu da tüketicinin aleyhine bir durum. Eğer 24 ay taksit sistemi gelirse satışlara yüzde 10’luk artış getirir” diye konuştu.