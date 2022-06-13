Ahmet Güleç'e TİM'de önemli görev

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olan Gültepe tek liste ile girdiği seçimleri 273 geçerli oyla kazandı. Ahmet Güleç ise, yeni yönetim de Başkan vekilliği görevini üstlendi.

Daha önce birlik ve sektör başkanlarından büyük bölümünün adı üzerinde uzlaşma sağladığı Mustafa Gültepe, Genel Kurul’daki başkanlık seçimine tek aday olarak katıldı. Kullanılan geçerli 273 oyun tamamını alan Mustafa Gültepe, TİM Başkanı seçildi.

27 sektör konsey başkanı belli oldu

TİM başkanlık seçimlerinde 27 sektörün konsey başkanları belirlendi. Çelikte İbrahim Pektaş, Çimento, cam seramik ve toprak ürünlerinde Erdem Çenesiz, demir ve demir dışı metallerde Çetin Tecdelioğlu, deri ve deri mamüllerinde Mustafa Şenocak, elektrik ve elektronikte Fatih Kemal Ebiçlioğlu, fındık ve mamullerinde Hasan Osman Sabır, gemi ve yat hizmetlerinde Başaran Bayrak, halıda Salahattin Kaplan, hazır giyim ve konfeksiyonda Mustafa Gültepe, hizmette Ahmet Bolat, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinde Ahmet Tiryakioğlu, iklimlendirme sanayiinde Salih Zeki Poyraz, kimyevi maddeler ve mamullerinde Adil Pelister, kuru meyve ve mamullerinde Birol Celep, madende Rüstem Çetinkaya, makine ve aksamlarında Kutlu Karavelioğlu, meyve ve sebze mamullerinde Melisa Tokgöz, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde Ahmet Güleç, mücevherde Ayhan Güner, otomotiv endüstrisinde Baran Çelik, savunma ve havacılıkta Latif Aral Aliş, su ürünleri ve hayvansal mamullerdeAli Can Yamanyılmaz, süs bitkilerinde İsmail Yılmaz, tekstil ve hammaddelerinde Ahmet Fikret Kileci, tütünde Ömer Celal Umur, yaş meyve ve sebzede Ali Kavak, zeytin ve zeytinyağında ise Davut Er sektör konseyi başkanı seçildi.

Seçim öncesinde neler yaşanmıştı?

TİM başkanlık seçimleri için adaylığını ilk açıklayan isim Ağaç ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç olmuştu. Mevcut TİM Başkanı İsmail Gülle'nin tekstil sektör kurulunda başkan veya başkan yardımcısı seçilemesi ile yeniden aday olamayacağı kesinleşmişti. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Adil Pelister, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe'nin adaylıkları konuşuldu. Aday adayları Mustafa Gültepe isminde ortak karar aldı. Daha sonra Ahmet Güleç de bu ittifaka dahil. Üç ismin de Gültepe'nin seçilmesi halinde başkanvekilliği görevini yapması bekleniyor. Adaylığı konuşulan diğer bir isim olan İklimlendirme İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz ise adaylığını açıklamadı. Böylece, Gültepe seçimlere tek liste girdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022, 11:58