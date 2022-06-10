Akaryakıta yeniden zam bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL, otogaza (LPG) ise 54 kuruş zam bekleniyor.

8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

Akaryakıt fiyatlarında dün bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Bugün, motorin litre fiyatı 27 lira 89 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 26 lira 23 kuruştan satılıyor.