Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, çalışmalar bu hafta içinde tamamlanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor.

Asgari ücrete ek zam yapılacak. İstihdam kaybının önüne geçmek için işveren de desteklenecek. Zammın miktarı ne olacak, işverene hangi destekler sağlanacak? Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunda.

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin katılacağı komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te toplanacak. Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) da asgari ücret zammı için kurulacak masada yer alacak.

Asgari ücret artışı yapılırken işletmelerin çalışan sayısı göz önünde bulundurulacak. İstihdamın olumsuz etkilenmesine izin verilmeyecek. Atılacak adımların toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor.

ZAM İÇİN 3 FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için ekonomi kurmayları üç formül üzerinde duruyor.

PRİM FORMÜLÜ

Kesintiler net ücrete eklenebilir.

Net asgari ücret: 4.253

İşçi için kesinti toplamı: 751

Brüt asgari ücret: 5004 TL

6 AYLIK ENFLASYON FORMÜLÜ

4.253 X % 39,67= 1.687

4253 + 1.687= 5.940 TL

YILLIK ENFLASYONA TAMAMLAMA FORMÜLÜ

% 75 - % 50,5 = % 24.5

4.253 X % 24,5= 1,042

4.253+1.042= 5.295 TL

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

ERDOĞAN'DAN 2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret temmuz zammı ile ilgili Kabine Toplantısının ardından şunları belirtti: "Ocak ayında asgari ücreti artırırken işverenin omzundaki yükü de almıştık. Enflasyon artışıyla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi paylaşmayı umut ediyoruz."