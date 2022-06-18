Bakan resmen açıkladı: 10 bin liranın altındaki borçlar siliniyor

On binlerce kişinin beklediği müjde geldi. Sağlık borcu nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanamayanlar borç affından faydalanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da düzeltme yaparak silinecek borçların 5 bin TL değil, 10 bin TL'nın altındaki borçlar olacağını duyurdu.

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi amacının ağırlık teşkil ettiği 12 maddelik kanun teklifi, önceki gece Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Söz konusu düzenleme sağlık borcu olanlara da önemli kolaylıklar sağlıyordu. Buna göre 31 Aralık 2021 tarihine kadar sağlık borcu nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanamayanlara borç affı sağlandı.

Söz konusu silinecek borç sınırı önce 5 bin lira olarak ifade edildi. Ajanslar da buna göre haber geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise rakamda düzeltme yaptı. Koca, açıklamalarda 5 bin lira olarak yer alan ifadelerin aslında 10 bin lira olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sağlık hizmeti almış olup pirim borcu gibi nedenlerle hastane gideri karşılanmayanların 10 bin liranın altında olan borçları terkin edildi (silindi)" notunu paylaştı.

Borç tutarı 10 bin liranın altındaysa tamamı silinecek.

Borcun yarısının 10 bin liranın altında olması halinde ise 10 bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı tahsil edilecek.