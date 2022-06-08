Belediye Halk Ekmek Fabrikası 34 milyon liraya satıldı

İnegöl Belediyesi halk ekmek fabrikası gerçekleşen ihale sonrası 34 milyon 100 bin TL’ye satıldı.

Orhaniye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediye Ekmek Fabrikası bugün ihaleye çıktı.

Kapalı zarf usulü olarak gerçekleşen tahmini satış bedeli 12 milyon TL belirlenen ihaleye 12 teklif verildi.

12 teklif zarfından 2 zarfta eksik evrak olmasından dolayı 10 zarf ihaleye katıldı. En yüksek 4 teklif veren Engin İnce, İsmail Döngel, İnmoda Mobilya ve İsmail Hakkı Ünver açık arttırmaya katılma hakkı kazandı.

İnegöl Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen açık arttırmada 2 bin 731 metrekare arsa içinde bulunan belediye halk ekmek fabrikasına en yüksek teklif 34 milyon 100 bin TL olarak Engin İnce tarafından verildi.

Komisyonun incelemesinin tamamlanmasının ardından satışın tamamlanması bekleniyor.

Peşin ödeme olması durumunda %10 indirim yapılacak.

İhaleye teklif verenler;

Metin Sevinç 17 milyon 500 bin TL

İsmail Döngel 21 milyon 100 TL

Uçaklar Gıda Ve Orman Ürünleri Ltd. 9 milyon 257 bin 653 TL

Ersinler San. Tic. LTD. 17 milyon 100 bin TL

Bahri Sevinç Orman Ürünleri LTD. 17 Milyon 300 Bin TL

İsmail Hakkı Ünver 18 milyon 621 TL

İnmoda Mobilya 18 milyon 750 bin TL

Besaş enerji eksik evrak

Engin İnce 23 milyon TL

Cihangir Yapı 17 milyon 500 bin TL

Kazım Yoldaş 12 milyon 500 bin TL

Erkan Terki eksik evrak