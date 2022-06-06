Buğday ve arpa alım fiyatı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira ve 1000 lira prim, arpaya ise ton başına 5 bin 500 lira ve 500 lira prim ödemesi yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında konuştu.

"Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar hususunda hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz" diyen Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday ve arpa alım fiyatını da açıkladı:

Buna göre, TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacak.

TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisine veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin yararlanabileceğini söyledi.

TÜİK verilerine göre, bu yıl üretimin buğdayda geçen yıla göre yüzde 10,4 artışla 19,5 milyon ton, arpada ise geçen yıla göre yüzde 48 artışla 8,5 milyon ton olacağının beklendiği ifade edildi.