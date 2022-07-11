Bursa’da ekmeğe ‘bayram’ zammı!

Bursa’da ekmek fiyatlarının 4 TL’ye çıkmasının ardından bir zam da BESAŞ’tan geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına aylar sonra bir zam daha yaptı.

Bursa’da fırıncıların 200 gram ekmeğin fiyatını 4 TL’ye çıkarmasının ardından bir zam da BESAŞ’tan geldi.

Aylar sonra gelen yüzde 33 zam sonrası 3 TL’den satılan 400 gram BESAŞ ekmeğin fiyatı 4 TL’ye çıktı.

400 gram BESAŞ ekmek bugünden itibaren 4 TL’den satılmaya başladı.

400 gram ekmeği 4 TL yapan BESAŞ, 6,5 TL’den satılan tam buğday ekmeğin fiyatını 7,5 TL, 5 TL’den satılan kepekli ekmeğin fiyatını 6 TL, 13,5 liraya satılan köy ekmeğin fiyatını 16 TL, 15 liradan satılan siyez ekmeğin fiyatını da 16,5 TL yaptı.

İşte ekmek çeşitlerinin yeni fiyatları:

Tam Buğdaylı Ekmek 7,5 TL

Organik Siyez Tam Buğday Ekmeği 16,50 TL

Çavdarlı Ekmek 7 TL

Tam Tahıllı Ekmek 8 TL

Ruşeymli Ekmek 7,75 TL

Kepekli Ekmek 6 TL

Yulaflı Ekmek 8 TL

Köy Ekmeği (1000 Gr.) 16 TL

Ayçekirdekli Ekmek 10 TL