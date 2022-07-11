Bursa’da ekmeğe ‘bayram’ zammı!

Bursa’da ekmek fiyatlarının 4 TL’ye çıkmasının ardından bir zam da BESAŞ’tan geldi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına aylar sonra bir zam daha yaptı.
Bursa’da fırıncıların 200 gram ekmeğin fiyatını 4 TL’ye çıkarmasının ardından bir zam da BESAŞ’tan geldi.
Aylar sonra gelen yüzde 33 zam sonrası 3 TL’den satılan 400 gram BESAŞ ekmeğin fiyatı 4 TL’ye çıktı.
400 gram BESAŞ ekmek bugünden itibaren 4 TL’den satılmaya başladı.
400 gram ekmeği 4 TL yapan BESAŞ, 6,5 TL’den satılan tam buğday ekmeğin fiyatını 7,5 TL, 5 TL’den satılan kepekli ekmeğin fiyatını 6 TL, 13,5 liraya satılan köy ekmeğin fiyatını 16 TL, 15 liradan satılan siyez ekmeğin fiyatını da 16,5 TL yaptı.
İşte ekmek çeşitlerinin yeni fiyatları:
Tam Buğdaylı Ekmek 7,5 TL
Organik Siyez Tam Buğday Ekmeği 16,50 TL
Çavdarlı Ekmek 7 TL
Tam Tahıllı Ekmek 8 TL
Ruşeymli Ekmek 7,75 TL
Kepekli Ekmek 6 TL
Yulaflı Ekmek 8 TL
Köy Ekmeği (1000 Gr.) 16 TL
Ayçekirdekli Ekmek 10 TL