DSP’DEN SULAMA SUYU ZAMLARINA SERT TEPKİ

DSP PM Üyesi ve İnegöl İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar, yaptığı açıklamada, “Şubat ayında yüzde 40 zam yaptığınız sulama suyuna ekstra yüzde 110 zammınızı hemen geri çekin” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Halil Büyükışıklar, “2021 yılı Nisan ayında Boğazköy barajından Yenişehir İlçe Emniyetin karşısına kadar olan alanda yaklaşık 35 bin dönüm arazi sular altında kaldı. Tahmini %20’si ekili olan arazilerde yaklaşık 15 milyon TL hasar olduğu söylendi. Bu ekili alanların ise sadece %2 kadarlık kesiminin sigortalı olduğu kalan kısmının ise sigortasız olduğu açıklandı. DSİ 2021 yılı nisan ayından bugüne kadar mahsulleri zarar gören çiftçilere ödemelerini hala yapmadı. Baraj seviyesi Nisan ayından önce yükselmeye başladığında Boğazköy halkının yetkilileri uyardığını ve iki elektrik tribünün de çalıştırılmasını talep ettiklerini bizzat halktan öğrenmiş bulunmaktayız. Bu uyarılara rağmen neden çalıştırılmadığına baktığımızda elektrik üretiminde tarifeli satış bedelleri farkından ticari rant saatlerine göre faaliyet yapıldığını gördük. Tribünleri çalıştırmadıkları için seviye yükseldikten sonra baraj kapaklarını açarak Yenişehir ovasını su bastıran sorumsuz idareci ve yetkililerdir. Her kazanç mubah değildir. Siz üç kuruş fazla kazanacaksınız diye bütün köylünün emekleri sular altında kaldı. Bu mağduriyetin arkasında durmayan iktidar yerel yöneticilerine bir kez daha seslenelim. Mağdur köylünün parasını ödeyin” dedi.

Büyükışıklar açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Köylüyü mağdur ettikleri yetmemiş olacak ki zaten enflasyon altında ezilen köylünün sulama suyuna bu yılın Şubat ayında %40 zam yapan BUSKİ geçen haftada ilaveten %110 zam yaptı. İnegöl ve Yenişehir Ziraat Oda başkanlarının ortaklaşa tepkisi sonrası sanki BUSKİ Müdürü kendi kafasına göre karar almış algısı yaratılarak görevden alındı. Algı yönetmeyi bırakın beyler fahiş şekilde yaptığınız %110 zammınızı hemen geri çekin. Köylünün, çiftçinin üretmesine destek vermesi gerekenlerin köstek olması çok üzücüdür. Bu vicdansızlığın hesabını köylü size sandıkta mutlaka soracaktır. Bir kez daha tekrar ediyorum. 2021 Nisan’da sizin yüzünüzden oluşan su baskını sonrası üreticinin zararını acilen ödeyin. Şubat ayında % 40 zam yaptığınız sulama suyuna ekstra % 110 zammınızı hemen geri çekin.”