Enflasyon rakamları belli oldu

2022 Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre haziranda TÜFE yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda 78,62 seviyesine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Haziranda TÜFE yüzde 4,95 arttı. Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 78,62 oldu.

Mayıs ayında bu rakam yüzde 73,50 açıklanarak 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Açıklanan rakamlar birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazandı.