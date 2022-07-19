İNEGÖL'DE KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından İnegöl’de Haziran ayına ilişkin konut satış rakamları paylaşıldı. İnegöl’de konut satışlarında bir önceki aya göre %9,43 artış oldu.

Konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.7 artarak 150 bin 509 adede yükseldi. Mayıs ayına göre artış ise yüzde 22.6'yı buldu. Haziran ayında yabancılara konut satışı geçen yıla göre yüzde 81.8 arttı. Yabancıya satışların toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 5.7'yi buldu.

İNEGÖL’DE Kİ ARTIŞ %9

Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki aya göre artış %22,6 iken İnegöl’de ise %9 oldu oldu.

İnegöl’de Haziran ayında 429 konut satılırken geçtiğimiz mayıs ayında 392 konut satılmıştı. İnegöl’de 2021 yılı Haziran ayında 434 konut satılırken bu sene Haziran ayında 429 konut satıldı.

AYLARA GÖRE DURUM

İnegöl’de Ocak ayında 359, Şubat ayında 307, Mart ayında 391, Mayıs ayında 392 Haziran ayında 429 konut satıldı. Yılın ilk 6 ayında toplam 2 bin 244 konut satıldı.

2021 yılında İnegöl’de toplam 4 bin 684 konut satıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022, 12:30