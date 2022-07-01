İnegöl'de otobüs ücretlerine bayram zammı

Kurban Bayramına sayılı günler kala İnegöl Şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanırken, ulaşım ücretlerine de zam yapıldı.

Ulaşım ücretlerinde başı Van ili 750 TL ile çekerken, Muş 600 TL, Eskişehir 100 TL, Konya 300 TL, Erzurum 600 TL, Bursa 26 TL, Balıkesir 150, Ankara 220 TL olarak güncellendi. Otobüslerde ise doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.