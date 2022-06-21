İNEGÖL'DE TÜKETİM ARTTI

İnegöl’de elektrik tüketimi 2021 yılında yüzde 4,74 oranın da arttı. İnegöllüler, sanayi ve ticarethane tüketimini 106 milyon kilowatsaat arttırırken, mesken tüketim bir önceki yıla oranla hemen hemen aynı kaldı. 2020 yılında tüketimi yaklaşık 584 milyon 201 bin kilowatsaat tüketen İnegöl, 2021 yılında tüketimi 613 milyon 318 bin kilowatsaate çıkardı.

HER GEÇEN YIL TÜKETİM ARTIYOR

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İnegöl 2014 yılında 420 milyon kilowatsaat, 2015 yılında 460 milyon kilowatsaat, 2016 yılında 458 milyon 883 bin 390 kilowatsaat, 2017 yılında 544 milyon 791 bin 330 kilowatsaat, 2018 yılında 581 milyon 181 bin kilowatsaat tüketmişti. 2019 yılında abone grubuna göre elektrik tüketimi; meskende 146 milyon 990 bin 310,394 MW/h, sanayi sektöründe 209 milyon 506 bin 939,42 MW/h, ticarethane sektöründe 107 milyon 203 bin 338,38 MW/h, diğer grubunda ise 88 milyon 12 bin 379,57 MW/h olmak üzere toplam 573 milyon 553 bin 596,662 MW/h tüketirken, 2020 yılında meskende 160 milyon 933 bin 809,300 MW/h, sanayi sektöründe 217 milyon 395 bin 835,450 MW/h, ticarethane sektöründe 100 milyon 580 bin 997,290 MW/h, diğer grubunda ise 83 milyon 815 bin 998,890 MW/h olmak üzere toplam 584 milyon 201 bin 458,495 MW/h tüketti. 2021 yılında ise abone grubuna göre elektrik tüketimi; meskende 168 milyon 137 bin 775 MW/h, sanayi sektöründe 252 milyon 171 bin 289 MW/h, ticarethane sektöründe 171 milyon 846 bin 851 MW/h, diğer grubunda ise 21 milyon 162 bin 206 MW/h tüketti.

İNEGÖL DÖRDÜNCÜ SIRADA

Elektrik tüketimi olarak İnegöl’ün, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’in ardından Bursa’da dördüncü sırada yer alıyor.