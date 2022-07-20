İNEGÖL'DE VATANDAŞIN EV ALMA İHTİMALİ HAYALE DÖNÜŞÜYOR

İnegöl de Haziran ayı konut satış rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Konuyla ilgili İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Uçaravcı, “Haziran ayı satışlarının önceki aylara göre arttığını TÜİK verilerine göre arttığını gözlemliyoruz. Geçen ay 392 konut satılmıştı. Haziran ayında ise rakamlar 429 satış gerçekleşti. Fakat Temmuz ayında rakamların düşeceğine inanıyoruz. Çünkü fiyatlar piyasalara göre daha hızlı artış gösteriyor. Mülk sahipleri dolar yükselince doları, Euro yükselince Euro’yu, altın yükselince altını baz alıyorlar. Ayrıca emtia artışları da fiyatlara etki ediyor. Fakat bu bahsedilen artışlarda düşme gerçekleşince fiyatlar düşmüyor. Biz Temmuz ve sonraki aylarda fiyatların artışından dolayı satışların düşeceğine inanıyoruz. Ne yazık ki gün geçtikçe vatandaşın ev alma ihtimali hayale dönüşüyor. Pandemi sürecinde üretimin azalmasından dolayı da piyasa da konut seçeneği de gün geçtikçe azalıyor. Arz talep dengesi kırıldı. Fakat son günlerde Belediye Başkanımız Alper Taban İnegöl’ümüze yeni etap TOKİ kazandıracaklarını açıkladılar. Bu konu için kendilerini teşekkür ediyoruz. İnegöl’ün konut üretimine destek olabilmek adına daha ucuz arazi üretimi yapılması gerektiğini dile getirmek istiyoruz. Kiralar ve satış fiyatları afaki derecede artmış durumda böyle devam ederse, İnegöl konaklama açısından çok pahalı bir şehir olacak“ dedi