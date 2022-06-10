İNEGÖL'DEKİ KONUT KRİZİNE ÇALIŞTAY ÖNERİSİ

Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcısı İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Öztürk, İnegöl’de yaşanan konut krizini gündeme getirerek yerel yönetime konu ile alakalı paydaşlarla birlikte çalıştay yapılması için çağrı yaptı.

Ülke genelinde yaşanan fahiş fiyat sorununa İnegöl’de bir de konut yetersizliği eklenince fiyatların daha da arttığını belirten Özgür Öztürk, yaşanan sürecin İnegöl’ün gelişimini olumsuz etkilediğini ifade etti. Maliyetlerin düşürülmesi ve konut üretiminin artırılması gerekliliği üzerine dikkat çeken Öztürk “Bizler Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak basın açıklamamız aracılığıyla yerel yönetime çağrı yapıyoruz. Bu konunun tüm paydaşlarını bir araya getirmek gayesiyle çalıştay düzenleyelim. Halkımıza sahip çıkalım ve çözüm üretelim. Şehrimize gelen insanları uygun fiyatlarla ikamet ettirelim ki ilçemiz gelişsin, sanayimiz ivme kazansın ve üretimimiz artsın” dedi.

Özgür Öztürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

ÜLKEMİZDE VE İLÇEMİZDE KONUT KRİZİ YAŞANIYOR

“Kıymetli İnegöllü hemşerilerimiz. Bugünkü basın açıklamamız, Türkiye’de baş gösteren ve İnegöl’ü de yakından ilgilendiren ‘konut krizi’ üzerine olacak. Hükümetin 20 yıldan beri uyguladığı yanlış ekonomi ve kur politikaları, üretimin teşvik edilmemesi ve maliyet artışları gibi konular sebebiyle konut satış ve kira fiyatlarında maalesef yüzde 100’ün üzerinde artış meydan geldi. Hatta Türkiye’de ilk kez gayrimenkul sektöründeki artış oranı, Dolar/TL paritesini geçti. Yaşanan süreç sonrasında konut fiyatları ve kiralar ateş pahası olduğu için başını sokacağı bir eve yerleşmek birçok vatandaş için hayal oldu. Dar ve orta gelirli kira ödemekte dahi zorlanır hale geldi. Büyükşehirlerde ev nüfusundan bir kişinin, sadece ev kirası ödemek için çalıştığını duyar ve görür olduk. Yaşanan bu acı tablo karşısında hükümet yetkililerinin halen daha doğru ve uzun vadeli eylem planlarının olmaması ise vatandaşların geleceğe umutla bakma hayallerini elinden almış oldu.”

YÜKSEK FİYATLAR İNEGÖL’DE DAHA DA ARTIYOR

“Açıklamamızın giriş kısmında da bahsettiğimiz gibi konu aslında İnegöl’ümüzü yakından ilgilendiriyor. Hızlı büyüyen ve sürekli göç alan ilçemizde konut sorunu kronikleşti. Son yıllarda vatandaşlardan bizlere iletilen en önemli sorunların arasında fahiş kira ve konut fiyatları geliyor. Buna bir de kiralık konut yetersizliği eklendi. Evlenen, göç eden, iş için vb. sebeplerle ilçemize gelen insanlar kiralık ev bulamıyor. Bu noktada zaten süreç kısır döngüye giriyor ve konut pahalılığı ilçemiz özelinde daha da artırıyor.”

SÜREÇ İNEGÖL’ÜN GELİŞİMİNİ BALTALIYOR

“Sanayi şehri İnegöl’ümüz her yıl ortalama 10 bin göç alıyor. Emlakçı ve müteahhitlerle yapmış olduğumuz istişarelerde senelik ortalama 5-6 bin konuta ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Yani şehrimiz göçe karşılık veremiyor. İş için göç eden vatandaşlar ise konut yetersizliği nedeniyle fahiş fiyatlarla karşılaşınca, aynı maaşı alacağı fakat daha düşük kira maliyetiyle yaşamını sürdüreceği farklı sanayi bölgelerine yöneliyor. Burada fotoğrafın büyüğüne dikkat çekmek istiyorum. Yaşanan bu süreç İnegöl’ün gelişimini doğrudan baltalıyor. Bildiğiniz üzere ilçemizin güçlü sanayisinin de en büyük sorunu işçi bulmak. İkamet ettirecek yer olmayınca işçi sorununu çözmek en başından engellenmiş oluyor. “

KONUT ÜRETİMİ TEŞVİK EDİLMELİ

“Hükümet karşılığı olmayan faiz düşürme politikaları, ucuza arsa tahsis etme politikaları gibi gündemler yerine daha gerçekçi adımlar atmalıdır. Bizim her zaman söylediğimiz gibi üretimi teşvik etmek için maliyeti düşürmeye yönelik politikalar geliştirilmeli. Yani müteahhitlerin ham madde ve girdi fiyatları düşürülünce ve daha çok konut üretilince fiyatların makul seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz. Bu ortamı da sağlayacak olan yine devleti yöneten hükümet yetkilileri olacaktır.”

YEREL YÖNETİME ÇAĞRI

“Eğer İnegöl’ümüzü geliştirmek istiyorsak konut sorunu özelinde ‘uzun vadeli eylem planı’ yapmamız gerekiyor. Bizler Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak basın açıklamamız aracılığıyla yerel yönetime çağrı yapıyoruz. Bu konuyla ilgili tüm paydaşları bir araya getirelim ve çalıştay düzenleyelim. Halkımızın derdiyle dertlenelim; çözüm üretelim. Şehrimize gelen insanları uygun fiyatlarla ikamet ettirelim ki şehrimiz gelişsin, sanayimiz hızlansın üretimimiz artsın. Bizler Saadet Partililer olarak öncelikli olarak milletin refahını düşünen bir anlayışa sahibiz. Geliştireceğimiz bütün politikalarımızın odağında da bu yüzden yandaşların değil vatandaşın refahı, şehrimizin ve ülkemizin geleceği vardır. Tüm hemşerilerimize hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.”