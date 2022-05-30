İNEGÖL EXPO’22 SANAL FUARI KAPILARINI DÜNYAYA AÇTI

30 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında tüm dünyaya kapılarını aralayacak olan EXPO İNEGÖL’22 Sanal Fuarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun online katılımları ile gerçekleştirildi.

İTSO organizasyonunda düzenlenen, 1.000 firmanın 1 milyondan fazla çeşit ürünü sergileyeceği EXPO İNEGÖL’22 Sanal Fuarı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun online katılımlarıyla gerçekleştirildi.

DİJİTALLEŞMEYİ DESTEKLİYORUZ

Programın açılışında konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Exporters projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz ilk sanal fuarımızın kapılarını açıyoruz. Bu projemiz ile amacımız üyelerimizin dış ticaret hacmini arttırmak, geliştirmek ve ihracat yapmayan üyelerimize ihracat yapmalarını sağlamaktır. Bilindiği üzere İnegöl, 2021 yılında; 1 milyar 389 milyon dolar ihracatla 18. sırada, 381 milyon dolar ithalatla 27. sırada, 1 milyar 771 milyon dolar dış ticaret hacmi ile 24. sırada, 1 Milyar 7 milyon dolar dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin iller sıralamasında 10. sırada yer aldı. İnegöl Exporters projesi mobilya dışında da yer alan sektörlerin öne çıkmasını sağlayacaktır. İşletmelerimizin marka bilinirliklerini arttıracak, böylelikle ekonomik göstergelerimizin daha iyi noktalara gelmesini sağlayacaktır. İnegöl sanayisi özellikle mobilya ve yan sanayi sektörleri konusunda hızlı, devamlılığı olan bir doğal kümelenmenin içinde gelişmektedir. Gelişen sanayimiz ile birlikte diğer sektörlerimizin de aynı güce ulaşmasıyla küresel ekonomide daha fazla pazara erişeceğimizden şüphemiz bulunmamaktadır. Öte yandan proje kapsamında üyelerimizin dijitalleşme süreçlerini destekleyerek, işletmelerimizin günümüz koşullarına uyum sağlamasını hızlandırmış oluyoruz.”

“Proje kapsamında çeşitli sektörlerimizden ilk etapta 1000 üyemiz için tamamen ücretsiz olarak globalpiyasa.com altyapısı kullanılarak üyelerimizin ihracat ve dijitalleşme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İlk etapta 500 üyemiz sisteme dâhil edildi. Belirlenen diğer 500 üyemiz ise hızla sisteme dâhil edilerek projemizden yararlanmaları sağlanmış oldu. Sanal fuarımızdan sonra projenin gelişme aşamasında ilgili tüm üyelerimizin sisteme dâhil edilmesini sağlamayı öngörmekteyiz.

Projemiz ile üyelerimizin B2B (Toptan Sipariş Modülü), B2C (Perakende Elektronik Mağazacılık) alanlara erişimlerinin sağlanmasının yanı sıra CRM (Müşteri Yönetimi), insan kaynakları, e-katalog, ürün modüllerini kullanmaları sağlanmıştır. Bu araçlar üyelerimizin dijitalleşme süreçlerini hızlandıracak, kullandıkları temel araçlar ile ilgili bağlantıları sağlamaları durumunda etkin bir sipariş, müşteri, üretim yöntemine sahip olabileceklerdir.”

İNEGÖL’Ü DAHA İYİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ

“Özellikle 2020 yılında başlayan Covid-19 pandemisiyle beraber e-ticaret pazarındaki ilgi hem tüketici hem de üretici bazında hızla arttı. Pandemi, çok şükür hayatımızdan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Fakat bizlerin hayatında farklı değişikliklere neden oldu. Alışkanlıklarımızın birçoğu değişti. Bu değişikliklerden birisi de satın alım yöntemlerimizde gerçekleşti. Aynı zamanda pandemi nedeniyle çoğu sektörde ciddi kayıplar ve küçülmeler yaşandı ancak e-ticaret, e-ihracat faaliyetleriyle bu ortamı büyüme için fırsata çeviren sektörler de oldu. Değişen tüketici alışkanlıkları ve dijital pazarlarda olan teknoloji değişimleri özellikle e-ihracatta yer alan firmalar için yeni pazarların kapılarını araladı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de gerçekleştirdiğimiz İnegöl Exporters projesi kapsamında yılda iki kere karma sektörlerde sanal fuar gerçekleştireceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bölgemizin ilk, Türkiye’nin ise en büyük sanal fuarı 30 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilir olacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek sanal fuarlar kapsamında sanal olarak stant uygulamaları, ikili iş görüşmeleri, görüşme ajandalarının oluşturulması, satın alım taleplerinin ilgili firmalara ulaştırılması, paylaşılması ve takibi gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Kısacası fiziki bir fuarda neler gerçekleşiyorsa her şey dijital ortamda da gerçekleşmiş olacaktır. Teknolojik olarak yenilikçi ve dinamik bir altyapı kullanıyoruz. Bu kapsamda da hem ziyaretçilerimizi hem de üyelerimizi farklı deneyimler beklemektedir. Sistem, eklenen ürünleri otomatik olarak 7 farklı dile çevirerek hızlıca farklı dillerde de müşteriye ulaşılması konusunda üyelerimizi destekleyecektir. Fuara davet edilen yabancı alım heyetleri, uluslararası ziyaretçiler işletmelerimize doğrudan ulaşma imkânı bulabilecektir. Buna paralel olarak Odamız da görevli ilgili personeller aracılığı ile gelen satın alma talepleri değerlendirilerek eşleştirme çalışmaları yürütülecektir. Google, Yandex gibi platformlarda yoğun reklam çalışmaları devam ederek, dünya üzerinde bir ziyaret trafiği sağlanacaktır. Bu noktada Globalpiyasa.com altyapısı kullanarak üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin toptan ve perakende satışlarını destekleyici bütünlükte büyük veri, veri madenciliği uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Buradan edindiğimiz bilgiler ışığında da Odamız faaliyetlerini zenginleştiriyor, büyütüyoruz. Bu doğrultuda hedefimiz dijital küme kurmak, kuracağımız dijital küme ile İnegöl’ü daha iyi noktalara taşımaktır. İlk sanal fuarımızda 1000 firma, 10.000 kategori, 1 Milyon üzeri ürün çeşidiyle 10 Blok, 67 salonda kapılarımızı açmış olduk. Sanal fuarımız süresince farklı temalar ile webinarlar düzenlenecektir. Bu webinarlarda dijitalleşme, inovasyon süreciyle ilgili birçok kurum ve kuruluşu fuarımız kapsamında dijital olarak ağırlamış olacağız. Bursa Teknik Üniversitesi, Türk Telekom, N11.com, Rino Ajans gibi kurumlara teşekkür ederiz. Gerçekleştirilecek söyleşi ve panel programlarımıza tüm katılımcılarımız, ziyaretçilerimiz ve ilgi duyan herkes davetlidir. Etkinliklerimize sanal fuar alanında yer alan ‘Etkinlik Alanı’ üzerinden erişebilirsiniz.”

ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK

“Projemiz çözüm ortağı Globalpiyasa.com yerli ve milli olduğu kadar uluslararası vizyonuyla da ihracatımıza ciddi katkılar sağlayacak Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir iş ağı, ürün arama motoru ve ortak veri tabanıdır. Ülkemiz ticaretine fayda sağlamaktadır. İnegöl’de de bu fırsatı tüm üyelerimiz için yakalamayı hedefledik, tüm çalışmalarımızı globalpiyasa.com ortaklığında yoğunlaştırdık. Böyle bir altyapıyı tamamen Türk Mühendisliği ile gerçekleştiren TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Üyesi, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi, Kocaeli Üniversitesi Teknopark Başkan Yardımcısı, Globalpiyasa Bilgi Teknolojileri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı merhum Abdülkadir Decdeli’yi saygı ile anıyorum. Ortaklarına ve ekibine proje sürecinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Globalpiyasa tarafından sağlanan sanal fuar ve sektörel küme altyapısı, ortak veri tabanı kullanımı, iletişim altyapısı, trafik izleme ve raporlama modülleriyle alanında uzmanlaşmıştır. Bu uzmanlık ile İnegöl ekonomi vizyonuna yönelik faydalar üreterek şehrimizin geleceğine odaklanan bir akıllı bilgi altyapısı yani büyük veri oluşmuş olacaktır. Oluşan bu büyük veri şehrimizin geleceğine yön vermede, tüm karar verme süreçlerinde de kullanılabilecektir. Burada üretilen veriler ile ticaret ve sanayimizin yönelimleri konusunda daha önemli kararlar verebileceğiz. Bu nedenlerle bizim için oldukça önemli olan bu projenin tüm bileşenlerinin bugün hayata geçecek olmasından duyduğumuz mutluluğu bir kere daha paylaşmak isterim. Bizleri kırmayarak açılış törenimize iştirak eden TOBB Başkanım M. Rifat Hısarcıklıoğlu’na, Globalpiyasa.com’un temsilcilerine ve siz değerli katılımcılarımıza katılımınız için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İNEGÖL İLE GURUR DUYUYORUZ

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “EXPO İnegöl Sanal Fuarımızın hayır ve bereket getirmesini diliyorum. İnegöl’ün bu ilk sanal fuarı sayesinde İnegöllü tüccar ve sanayicilerimizin yeni işbirlikleri ve ticaret imkânları elde edeceğine inanıyorum. Böyle vizyoner bir çalışmayı hayata geçirenleri, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ kardeşim başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sanal fuarın geleneksel hale gelerek hem İnegöl hem de ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İnegöl zaten mobilyada ismi marka olmuş, dünyada tanınır hale gelmiş hepimizin gurur duyduğu bir şehirdir. Ülkemiz mobilya ihtiyacının yarısını, ihracatın 5’te 1’ini tek başına İnegöl karşılıyor. İçeriye ve dışarıya hitap eden çok güçlü mobilya markalarını bünyesinde barındırmaktadır. Yine tekstil anlamında İnegöl’ümüz çok hızlı gelişiyor. Ayrıca pek çok kaliteli tarımsal ürün yetişmektedir. Böyle ekonomik değerleri bulunduran İnegöl’ümüzde özel sektörümüzü en iyi şekilde temsil eden bir Ticaret ve Sanayi Odamız bulunmaktadır. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız 132 senelik köklü geçmişi ve kurumsal yapısıyla İnegöl’ün kalkınması ve gelişmesi için gayet aktif bir şekilde çalışmaktadır, buna da ben bizzat Ankara’dan şahidim. İhracat başta olmak üzere özel sektörümüzü güçlendirecek pek çok proje üretiyor, üyelerine sahip çıkıyor, sorun ve talepleri takip ediyor. Bunun en güzelini pandemi döneminde gördük. Yavuz Uğurdağ kardeşim sahadaki sıkıntıları anında tespit etti, tüm bu sıkıntıları bize aktardı ve ilgili Bakanlar nezdinde bunların çözümü için de kendisiyle birlikte çalıştık, takibini gerçekleştirdik. Sorunlarımızın önemli bir bölümü çözüldü. Elbette yapılması gereken daha çok iş var, zira sıkıntılarımız bitmedi. Yavuz Uğurdağ Başkanım ile birlikte bunları da takip ediyor ve dile getiriyoruz. Kendisiyle aynı zamanda Ankara’da da birlikte çalışıyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası Konseyinde sizleri en iyi şekilde temsil etmektedir. Girdi maliyetlerimizdeki artışı, krediye erişimdeki sıkıntıları, yüksek enerji fiyatları başta olmak üzere yaşadığımız tüm bu sorunlar her platformda dile getiriyoruz ve çözüm sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah el birliği ile bu çalkantılı süreci de aşacağımıza inanıyorum. Bugün başlayan EXPO İnegöl Sanal Fuarı’nda ekonomiye ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bugüne kadar ortaya koydukları katma değerli ürünlerle İnegöl’ün ismini markalaştıran tüm üreticilerimize, sanayicilerimize, girişimcilerimize ve çalışanlarına yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarıda imzası olan, fuarımızda stant açan tüm firmalara başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.