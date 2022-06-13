İNEGÖL’DE ŞAŞIRTAN İSTATİSTİK

İnegöl her yönüyle örnek olmaya devam ediyor. Hem ekonomik hem sosyal hem de nüfus anlamında İnegöl’ün istatistiki bilgileri, ilçe olmasına rağmen birçok büyükşehir ve ilden daha iyi konumda. Özellikle ekonomik verileri ile nüfusu açısından Türkiye’de birçok ile örnek oluyor. En son açıklanan sosyal güvenlik verileriyle İnegöl’ün çalışan ve emekli sayılarının toplamı, nüfusa oranla Türkiye genelinde tüm şehirleri geride bıraktı.

İnegöl, ihracatın ithalattan fazla olmasıyla oluşan dış ticaret fazlası nedeniyle ülke genelinde birçok ile örnek oluyor. Eksi işsizlik rakamlarıyla zirve de yer alarak örnek bir model olan İnegöl, şimdi de sosyal güvenlik verileriyle parmak ısıtıyor.

Nüfus ve ekonomisiyle birçok ili geride bırakan sanayi kenti İnegöl’de, sosyal güvence kapsamında bulunan kişi sayısının 192 bin 549 kişi olduğu açıklanırken; bunların 81 bin 506’sı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına bağlı aktif olarak çalışan 13 bin 34 olduğu bildirildi. 2022 yılında açıklanan 286 bin 848 kişilik nüfusuyla birçok ili geride bırakan İnegöl’ün çalışan ve emekli sayılarının toplamının nüfusa oranı ise yüzde 67,12. Açıklanan İnegöl sosyal güvenlik verilerine göre ise, birçok ilin nüfusundan fazla hem aktif çalışan hem de emekli sayısına sahip olduğu bildirildi.

EN FAZLA SSK’LI VAR

İnegöl sosyal güvenlik verilerine göre; kentte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı aktif olarak 94 bin 540 kişi bulunuyor. Sosyal Güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı verilerinde en fazla SSK’lı çalışan yer alıyor. Bursa merkez, Kestel, Yenişehir, Pazaryeri, Bilecik, Bozüyük, Domaniç ve Tavşanlı gibi yakın çevreden gelen işçilerin çalıştığı İnegöl’de SGK kapsamında olan 94 bin 540 kişiden 81 bin 506’sı SSK’lı çalışan (4-A), 8 bin 107 kişi Bağ-Kurlu (4-B), 4 bin 927 kişi ise 4-C’li memur olduğu açıklandı.

60 BİN 400 KİŞİ EMEKLİ

İnegöl sosyal güvenlik verilerine göre, SSK emeklisi 24 bin 242, Bağ-Kur emeklisi 9 bin 67, Emekli Sandığı emeklisi 4 bin 300 olmak üzere toplam 37 bin 607 kişi emekli gözüküyor. Bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı verileri ise şöyle; SSK 45 bin 495, Bağ-Kur 10 bin 523, Emekli Sandığı 4 bin 382 olmak üzere toplam 60 bin 400.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olan kişi sayısı 25 bin 968.