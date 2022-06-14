KAYIT DIŞI İNEGÖLLÜ ÇİFTÇİYİ MAĞDUR EDİYOR

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) konusunda çiftçilere uyarılarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl’de yaşanan tarla kiralama sorunları nedeniyle kayıt dışının arttığını belirterek, “Toprak Mahsulleri Ofisinin mahsul almaya başladığı bu günlerde üreticimiz kayıt dışı nedeniyle çok sıkıntı yaşayacak” dedi.

Konu hakkında makamında bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Bildiğiniz gibi TMO buğday fiyatlarını açıkladı. Açıklanan fiyatlar bizim için makuldür. Fiyat anlamında bir sıkıntımız yok. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu konuyla ilgili defalarca haber yaptık. Ülkemizde kayıt dışı sorunu var. İnegöl’den örnek verecek olursak, ÇKS’sini yaptıramayan çiftçilerimiz var. Neden yapamadıklarını söylemek gerekirse, bazı toprakların el değişmesinden dolayı. Toprakların sanayicinin veya yurtdışında yaşaya insanların eline geçmesinden dolayı. Bu topraklarda ekilen buğdayda, toprağın kiralama sorunları yaşanmasından dolayı kayıt dışı oluyor. Toprak Mahsulleri Ofisine mahsul vermek isteyince bu kayıt dışı nedeniyle o topraklara mahsul eken çiftçiler, ÇKS yaptıramadıkları için TMO’ya mahsul veremeyecek. Dolayısıyla bunun sıkıntısını yaşayacağız. Yıllardan beridir söylüyoruz. Desteği toprak sahibine değil, üretene verelim. Tarlada güneşten yanan, yağmurda ıslanan, karı, çamuru yiyen üreticinin destek alması lazım. İnegöl’de yatırımcı tarla alıyor ama resmi olarak kiraya vermiyor. Üretici de bundan mağdur oluyor. Toprak Mahsulleri Ofisinin mahsul almaya başladığı bu günlerde üreticimiz çok sıkıntı yaşayacak” diye konuştu.

YAĞIŞ FAYDALI OLDU

Çelik, “1 haftadır ilçemizde yağmur etkisini gösteriyor. Şuana kadar İnegöl’de hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok hafif dolu başlar gibi oldu ama yağmadan geçti. Ama yağmur anlamında faydası oldu. İlk başta, ürünlerin rekoltesinin yükselmesine faydası oldu. Çiftçinin sulama yapıp, girdi maliyetlerinin yükseleceği yerde Allah tarafından gelen sulamayla maliyetlerin düşmesine sebep oldu. Özellikle buğdayların son zamanlarına faydası oldu. Ama asıl fayda mısır, domates, biber, araka ve özellikle yağlık ayçekirdeğine faydası oldu” dedi.