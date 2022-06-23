KOMŞU İLÇEDE FIRINCILARDAN EKMEK 5 TL OLSUN TALEBİ

Bursa Orhangazi'de fırıncılar artan maliyetler nedeniyle haziran ayının başında 3,5 TL 'den 4 TL'ye çıkarılan 200 GR ekmeğin bu kez de 5 TL olması için Orhangazi esnaf odası başkanlığına başvuruda bulundu.

Orhangazi'de ekmeğin fiyatına zam üstüne zam geliyor, en son haziran ayının ilk günlerinde 3,5 TL'den 4 TL'ye çıkarılan ekmeğinin fiyatının bu kez 5 TL olması için fırıncılar harekete geçti.

Artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Orhangazi Fırıncılar kooperatifi ise fiyat artışı için Orhangazi esnaf odasına yazılı bir başvuruda bulundu.

Yapılan talep ilgili kurumlar tarafından onaylanırsa 200 GR Ekmek Orhangazi'de 5 TL 'den satılacak. Gözler şimdi esnaf odası tarafından ekmeğin yeni fiyatı ile ilgili yapılacak açıklamada.