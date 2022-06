MOBİLYACILARDAN EVLENECEK ÇİFTLERE UYGUN FİYATLI MOBİLYA SETİ

Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi esnafı tarafından evlenecek çiftler için yatak odası, yemek odası ve koltuktan oluşan 50 bin liralık mobilya paketi hazırlandı.

Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Korkmaz, pandemi nedeniyle 2 yıldır mobilyacı esnafının ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Korkmaz, bu süreci geride bıraktıklarını, yeni evlenecek çiftler için uygun fiyata mobilya seti hazırladıklarını belirterek, “2 yıldır yaşamış olduğumuz pandemiden esnaf arkadaşlarımız sıkıntı yaşadı. Şimdi yeni döneme başlıyoruz. Bu süreçte minimum 50 bin maksimum 150 bin olmak kaydıyla, her kesime her vatandaşa hitap edebileceğimiz tarzda mobilyaları Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi esnafı olarak arkadaşlarımız hazırlamış durumunda. Pandemiden ötürü üst üste zamların gelmesiyle vatandaşlarımızın içerisinde korku oluşmuştur. Hiçbir korkuya meal vermeden tüm vatandaşlarımız caddemize gelebilir ve her bütçeye göre alışverişlerini yapabilirler. Her mağazacı arkadaşlarımız kendi çaplarında güzel ürünler hazırlamış ve güzel konseptler hazırlamış durumda.” ifadelerini kullandı.

Hammaddelere gelecek olan zamları ellerinden geldiği kadar fiyatlara yansıtmamaya çalıştıklarını ifade eden Korkmaz, “Bahsetmiş olduğumuz 50 bin liralık paketimizde minimum bir yatak odası, minimum bir yemek odası ve minimum bir koltuk takım olmak kaydıyla evimizi tamimiyle döşeyebiliyoruz. 150 bin liralık paketimizde de üst segment ürünlerimiz var. Mobilyaların boyutları büyüktür. Evi büyük olan insanlar içinde böyle bir konsept hazırladık. Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddemizde yaklaşık 110 tane esnafımız var. Müşterilerimizi caddemize alışverişe bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022, 12:23