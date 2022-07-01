Sigaraya bir zam daha geldi

Sigaraya bir zam daha geldi

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.

En son 5 Mayıs'ta gelen 2 TL'lik zam ile birlikte bu yıl içerisinde sigaraya toplam 8 TL'lik zam yapılmıştı.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara 2 TL'lik  bir daha zam geldiğini duyurdu.

Bu zam ile birlikte sigaraya gelen zamlar toplam 10 TL'ye çıktı.

Bu arada diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor.

Zamlarla birlikte fiyatı artan sigara markaları ise şöyle:

nevzat

nevzat

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İcradan satılık daire
İcradan satılık daire
  1. İLANLAR