Sigaraya zam geldi

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris ve BAT sigara gruplarına zam geldiğini duyurdu.

Gıda, elektronik, akaryakıt gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ederken bir zam da sigaraya geldi. En son 1 Temmuz'da gelen sigara zammının ardından bugün bir sigara grubuna daha zam geldi.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sigara grubuna daha 2 TL zam geldiğini duyurdu. Gruptaki sigaralara gelen 2'şer liralık zamla Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı 27.50 lira oldu. BAT grubunda ise en düşük fiyatlı sigarası yine 27.50 lira oldu.

Yeni fiyatlar şu şekilde: