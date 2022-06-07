TALEP VAR, YENİ KONUT YOK

Son aylarda konuta talep artıyor. Fakat inşaat maliyetlerinin aşırı artması müteahhitlerin yeni projelere başlamasına engel oluyor. Vatandaşlar, fiyatların yükselmesine rağmen yatırımda güvenli liman olarak konutu tercih ediyor. Artan taleple birlikte konut stokları erirken, müteahhitler inşaat girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle yeni projelerini erteliyor.

Türkiye’de konut satışları yıla hızlı başladı. Konuta olan talepte geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış yaşandı. Müteahhitler, bu talebin konut fiyatlarının önümüzdeki süreçte daha fazla artacağı yönündeki beklentiden dolayı olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı konut destek paketleri, talebi daha da artırdı. Bursa’daki sektör temsilcileri, açıklanan paketin etkilerinin önümüzdeki aylarda görüleceğini belirtti. Ancak satışlardaki bu pozitif havaya rağmen inşaat maliyetlerinde yıllık bazda yüzde 100’leri geçen artışlar sektörün hala en büyük sıkıntısı.

KONUTA TALEP ARTTI

Türkiye genelinde konut satışları nisanda yıllık bazda yüzde 38 artışla 134 bin 170 oldu. Bursa’da ise satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 4 bin 851 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu. Nisanda satılan konut sayısı mart ayına göre ise yüzde 0,8 düştü. Martta 134 bin 170 konut satılmıştı. Bursa’da ise konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,7 artarak 4 bin 851 oldu. Nisanda satılan konut sayısı mart ayına göre ise yüzde 1,3 düştü. Martta 4 bin 918 olmuştu. Bursa bu rakamla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardından nisan ayında en fazla konutun satıldığı 5’inci il oldu. Bir önceki ay ülke genelinde yabancıya yapılan konut satışlarında da yüzde 58 artış yaşandı. Bursa’da ise bu artış yüzde 20,6 oranında gerçekleşti.

YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZİNLERİ AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, Türkiye genelinde 2022 yılının 1’inci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,5, daire sayısı yüzde 27,9 ve yüzölçümü yüzde 21,8 azaldı.

Bursa ise geçen yılın ilk çeyreğine göre, bu yılın ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısında yüzde 30,1, daire sayısında yüzde 30,1 ve yüzölçümünde yüzde 14 düşüş yaşandı. Bursa’da geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde yapı ruhsatı alan bina sayısı bin 176 iken bu yıl 822, daire sayısı 5 bin 879 iken bu yıl 4 bin 109 oldu. Yüzölçümü ise 1 milyon 296 bin 859 metrekareden 1 milyon 114 bin 933’e düştü. 2021 yılının ilk çeyreğine göre bu yılın 1’inci çeyreğinde, belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,1 artarken, daire sayısı yüzde 2,4 ve yüzölçümü yüzde 7,9 azaldı. Bursa’da ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yapı kullanma izin belgesi alan yapıların bina sayısı yüzde 19,2, daire sayısı yüzde 23 ve yüzölçümü yüzde 26,4 azaldı.

MALİYETLER FİYATLARI ARTIRIYOR, YENİ PROJE İŞTAHINI AZALTIYOR

Konu hakkında açıklama yapan İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu, “Nisan ayı rakamları son 4 sene Nisan ve Ocak/Nisan rakamlarına göre önemli bir artış gösterdi. Artışlar ikinci el konutlarda birinci el konutlara göre daha fazla gerçekleşti. Sıfır konut maliyetlerindeki artışlar ikinci el konut satışla­rına yönelimi arttırdı. Bunun yanında gayrimenkul prim oranları diğer yatırım araçlarına göre daha yüksek olduğu için tüketicideki yönelim arttı. Son açıklanan paketin piyasalar açısından olumlu olacağını düşünüyorum. %0,99 olan psikolojik sınır satışlar tarafında olumlu olacaktır. Ek olarak konut değer artışı faiz giderinin üzerinde seyredeceği için alım tarafında önemli bir dönem olacağını düşünüyorum. Tabi burada en kritik nokta gelirler. İnşaat maliyetlerinin artışı konut fiyatlarındaki artışa neden olurken imalat tarafında yeni proje iştahını azaltmaktadır. Bu durum özellikle arz sıkıntısı yaratacak ve fiyatlar genel seviyesinin daha da artmasına neden olacaktır. Genel olarak uluslararası enflasyonist piyasada artışlar devam ediyor. Emtia tarafında düşüş yaşayanlar var, stabil olan var, artış yaşayan ürünler var. Burada ülkemiz için en büyük maliyet artışı kur kaynaklı olmaktadır. Örneğin demir uluslararası vadeli piyasalarda düşerken bizde kurdaki artış nedeniyle düşüşü hissedemiyoruz. İnşaat maliyetlerinde ürün bazlı artışların yanında arazi fiyatlarındaki artışların da oldukça büyük etkisi olmaktadır. Bulunduğumuz bölgede yeni arsa planlamalar, mevcut plan iyileştirmeleri ve kentsel dönüşüm önemli bir yer tutmaktadır. Talep tarafındaki desteklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak son iki senedir ülkemizdeki ve dünyadaki fiyat artışları Üretici Fiyatları tarafında yaşanıyor. Arz kısıtlığı, üretim azlığı, fırsatçılık gibi birçok nedenle bu artışları derinden yaşıyoruz. Bizler ham madde ve yarı mamul tarafında üretimi desteklemeli, üretim artışını sağlamalı ve bazı ürünlerde ihracatı kısıtlamalıyız ki iç piyasa tedarik zincirine destek olalım. Son dönemde KDV düzenlemeleri yapıldı. 150 metrekare altındaki konutlar yüzde 8 diğerleri yüzde 18 olarak yeni düzenlemeye geçildi. Değişim öncesi mevzuatta arazi değerine göre yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 olarak belirlenen KDV oranlarında son düzenlemeyle yüzde 1 ortadan kaldırılmıştır. Bu noktada uygulama yönetmeliği gözden geçirilmelidir” dedi.