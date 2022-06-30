Yılmaz Sünger’den Zig Zag Yay

“Döşemeye dair her şey” sloganıyla sektörde yerini alan, Kumaş ve Endüstriyel Döşeme Malzemeleri alanında öncü firmalardan olan Yılmaz Sünger, Kalitesi lastik kolondan daha kaliteli ve fiyatı daha uygun olan zig zag yayı tanıttı.

ZİG ZAG YAY NEDİR?

Yılmaz Sünger, www.yilmazsunger.com.tr adresinde Zig Zag yayı hakkında şu bilgilere yer verdi:

Yüksek karbonlu teller kullanılarak ısıl işlemle üretilen S Yay Sistemleri, istenilen sertliği ve üstün esnekliği sağlar. Oturma grupları, kanepeler, bazalar, otomobil koltukları, sandalye ve koltuk takımlarında kullanılmaktadır. Müşteri taleplerine göre istenilen kalınlık ve boyda, paketler şeklinde boyasız olarak üretilmektedir. Vücudun noktasal temaslarına verilen tepki, maksimum düzeydedir. Bu sayede, daha uzun kullanım imkanı sunar.

ZİG ZAG YAYIN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Sandalye, koltuk (oturum ve sırt), kanepe, çekyat, araç koltukları, kamp sandalyeleri vb. birçok alanlarda kullanılır.

ZİG ZAG YAY FAYDALARI

-Otururken meydana gelen basınç eşit miktarda ve daha iyi dağıtılır.

-Kağıt kaplı tel kullanılarak oturma yüzeyinin sertlik derecesi ayarlanabilmektedir.

-Kullanılan alanda en iyi süspansiyon ve dayanıklılığı sağlar.

-Vücut ağırlıklarını eşit miktarda dağıttığı için, kullanılan alanda en fazla dengeyi ve dayanıklılığı sağlar.

-Süngerin formunu korur ve ömrünü uzatır.

-Kumaşın kırışıklılığı azalır

-Endüstriyel üretim olduğu için hepsi aynı standarttadır, homojen ve kalıcı bir esneklik sağlar.

ZİG ZAG YAY AVANTAJLARI

-Ucuz ve montajı kolaydır.

-Yardımcı malzemeler ile oturma yüzeyinin sertlik derecesi kolaylıkla ayarlanabilir.

-Zig zag yaylardan herhangi biri arızalanırsa, koltuğun tamamı yerine tek bir tanesini değiştirebilirsiniz.

-Zig zag yayların formları “S” şeklinde olduğundan, kolaylıkla oturum yerine veya sırt kısmında kullanılabilir.

-Endüstriyel üretim olduğu için hepsi aynı standarttadır, homojen ve kalıcı bir esneklik sağlar.