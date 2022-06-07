Zamma zam geldi! Motorin...

CHP PM üyesi Deniz Demir, bu gece yarısı motorine 1 lira 40 kuruş, yarın ise benzine 1 lira 20 kuruş zam geleceğini duyurmuştu. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre; motorin zammı 1 lira 93 kuruş olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir, benzin ve motorine yapılacak yeni zamları sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Demir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyleydi;

"Benzin ve motorine yeni zam yolda. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (7 Haziran) geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş, Çarşamba gece yarısından (8 Haziran) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelecek."

Edinilen yeni bilgiye göre ise; motorine 8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere gelecek olan zam 1 lira 93 kuruş oldu.