2. Kez kaçarken yakalandı



Polisten 2. Kaçışında yakalandı.. Alkollü çıktı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu girişinde sürücü ve şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptılar. Uygulamadan kaçan alkollü sürücü, 2. Kez aynı uygulama yerinden kaçarken kaza yapınca yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu girişinde uygulama yaptılar. Ekipler, şüphelendikleri sürücüye dur ihtarında bulundular. Durmayan sürücü kaçarak kayıplara karıştı. Kısa süre sonra uygulama noktasına gelen sürücü, bu kez durmayarak kaçmaya çalışınca kaldırıma çarpması sonucu lastiği patladı ve durmak zorunda kaldı. Polis ekipleri sürücüye alkol testi yaptılar. 1.62 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü B.K.(23)'ya alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.