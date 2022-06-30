2 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar süt döküldü

Kırsal Hasanpaşa mahallesinde bulunan mevsimlik işçi çadırlarında meydana gelen olayda üzerinde ocaktaki süt dolu tencerenin döküldüğü 2 yaşındaki Büşra, ağır yaralandı.

Olay İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa mahallesinde bulunan mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. 2 yaşındaki Büşra Y., çadır içinde yerde kurulan ocak üzerindeki pişmekte olan süt dolu tencereye dokundu. Tencere bir anda çocuğun üzerine devrildi. Kaynar sütün vücüduna döküldüğü çocuk, acılar içinde ağlamaya başladı. Çocuğun ağlamasını duyan ailesi yardımına koştu. Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücüdunun tamamında 2. Derece yanık oluşan çocuk İlk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Büşra'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.