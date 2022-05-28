31 yaşındaki genç hayata tutunamadı

Dün akşam uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Serkan Temel hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saat 22.00 sularında, Cumhuriyet Mahallesi İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren bir kasap dükkanında meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, dükkanda tek başına çalışan işyeri sahibi Serkan Temel'i (31) tabancayla başından vurdu. Başına isabet eden mermiyle yere düşen genç kanlar içinde kaldı. Saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Serkan Temel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Talihsiz gencin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022, 10:25