5. Kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Baykoca mahallesinde meydana gelen olayda 5. Katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay Baykoca mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Apartmanın 5. Katında ikamet eden Suriye uyruklu Nana ailesinin 3 yaşındaki çocuğu Omar, pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk 5. Kattan düşerek ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.