50 YILDIR SÜREN ÇİLE! İSTEDİKLERİ SADECE HİZMET

Ahmet Türkel Çevreyolu Hocaköy kavşağı mevkiinde bulunan kümeevleri sakinleri, altyapı ve içme suyu istiyorlar. Yaklaşık 50 yıldır kanalizasyonlarını kazdıkları kuyularla, içme sularını ise taşıma sistemiyle çözmeye çalışan vatandaşlar, yetkililerden altyapı ve içme suyu hizmeti yapılmasını istediler. İmar affından yararlanarak evlerine oturma ruhsatı aldıkları evlerde yaşam mücadelesi veren aileler, devlete olan her türlü sorumluluklarını yerine getirdiklerini, devletten sadece altyapı ve içme suyu hizmeti beklediklerini söylediler.

Vatandaşlar adına konuşan Yaşar Poş, "45-50 senedir biz burada oturmaktayız. Bazı sorunlarımız var bir çare bulamadık. Su ve altyapı sorunumuz bulunmaktadır. Belediyeye başvurduk ama bir çözüm alamadık. Geçici de olsa su ve altyapı sorunumuzun giderilmesini istiyoruz. Ne yaptıysak çözüm bulmadık. İçme suyunu dışardan getiriyoruz. Kanalizasyon konusunda çok zor durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Zeynep Poş ise," Çocuklarımız bütün yazı hastalıkla geçiyor. İshal, bağırsak enfeksiyonu. Hastaneye ne zaman gitsek sulardan kaynaklandığı söyleniyor. Geçici de olsa su ve altyapı istiyoruz. Devletimize olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz, küçücük bir hizmet bekliyoruz" dedi.