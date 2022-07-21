8. ALTIN MOBİLYA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN OLDU

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında bu yıl 8’incisi düzenlenen “Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması” büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oldu. 2 gün boyunca 9 misafir ekibin birbirinden güzel şovlarını sunduğu yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1’inci oldu. Özbekistan’ın 2’nci olduğu yarışmada 3’üncülüğü ise Kazakistan elde etti. Endonezya, mansiyon ödülüne layık görüldü.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin yurt dışından gelen ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen halk dansları ayağının finali, 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması ile gerçekleştirildi. Yurt dışından gelen 9 ülkenin halk dansları ekiplerinin 2 gece sergiledikleri performansları neticesinde jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen dereceler, Çarşamba akşamı Kültür Park içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezi’nde (AGM) düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Büyük bir heyecana sahne olan gecenin finalinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi, jüriden en fazla puanı alarak 8. Altın Mobilyanın sahibi oldu.

HALK DANSLARI ŞÖLENİ

21.00’da başlayan ödül gecesi, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle start aldı. Ardından yurt dışından gelen; Gürcistan, Kazakistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Meksika, Bosna Hersek, Endonezya, Özbekistan ve Bulgaristan 5’er dakikalık gösteriler sundular. Ekipler, sahneledikleri şovlarıyla AGM’yi dolduran İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı.

KONUK BAŞKANLARDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Gösteriler sonrası festival için yurt dışından gelen delegasyonlar adına; Novi Pazar Belediyesi Başkan Yardımcısı Aysel Rıfat, Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic ve Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Arian Tahiri sahneye çıkarak konuşmalar yaptı. Konuklar hem festival hem de İnegöl ile ilgili övgü dolu sözler sarf ederken İnegöl Belediyesi’ne de bu muhteşem organizasyon için teşekkür ettiler.

DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ MESAJ KARDEŞLİK VE BARIŞ MESAJI”

8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması ödül törenine bulunan Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Özer, “Yurt içi ve yurt dışından bu coşkuya eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Bugün dünyadaki en önemli mesaj kardeşlik ve barış mesajı. Bu kadar çok sıkıntı ve kavganın yaşandığı dünyada bu değeri, mesajı, kutlu çağrıyı dünyaya haykırabilecek en önemli konunun da kültür ve sanat olduğunu bugün bu meydan ispatlamıştır. Hepimizin tüm insanlık adına bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına da sorumluluğu var. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

SPONSORLARA TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Coşkunun doruk noktaya ulaştığı 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması ödül töreninde, daha sonra tüm ekipler sahneye davet edildi. Ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye geldi. Başkan Taban, festival sponsorları olan; Kültür Bakanlığı, Starwood, İSKO, Çilek Mobilya, Area Mobilya, İTSO, İnegöl AVM, Özdilek, Serra Sünger, Uludağ İçecek, Freşa İçecek ve Mobilimo temsilcilerine teşekkür plaketi takdimi gerçekleştirdi.

YENİDEN FESTİVALİMİZİ YAŞADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

Plaket takdiminin ardından AGM’yi dolduran vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Özlediğimiz ama pandemi vesilesiyle ara verdiğimiz, pandeminin sona ermesiyle birlikte de yeniden coşkuyla İnegöl Kültür Festivalini yaşadığımız için mutluyuz. Devlette devamlılık esası vardır. Nihayetinde bizler önce büyüklerimiz çok güzel tohumlar ektiler ve bu tohumlar yeşerdi, gelişmeye ve meyvelerini vermeye de devam ediyor. Burada 9 ayrı ülkenin temsilcileri gösteriler yaptılar. Çok özel sunumlar yaptılar. Aramızda kardeş şehirlerimizin de delegasyonları var. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadılar

ve festivalimize destek verdiler. Yine aynı şekilde şehrimizdeki tüm hemşeri derneklerimiz ne zaman bir etkinlik gerçekleştirilse katkı sundular. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

FESTİVAL 31 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

Festivalin halk dansları bölümünün tamamlandığını ifade eden Başkan Taban, şöyle konuştu: “Bugün halk dansları yarışmamızın finalini gerçekleştireceğiz ve festivalimizin ilk bölümü tamamlanmış olacak. Bundan sonrası için de 31 Temmuz’a kadar Kültürpark İçerisinde hemşeri derneklerimizin çadır etkinlikleri devam edecek. Aynı şekilde konserlerimiz olacak, sunumlarımız olacak.”

“EN FAZLA İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY DE BİR VE BERABER OLMAK, KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEK”

“Burası birlik beraberliğin, kardeşliğin, barışın konuşulduğu yer. En fazla ihtiyacımız olan şey de bir ve beraber olmak, kardeşliği pekiştirmek. Allah bizleri kavga edelim diye yaratmadı. Ölümü sıkça hatırlayarak faydalı yerde olmak, birbirimize katkı sunmaya özen göstermek lazım. İnşallah dünyada yaşanan tüm savaşlar son bulsun.”

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ALTIN MOBİLYAYLA COŞTU

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ve yurt dışından gelen delegasyonlar başta olmak üzere protokol üyelerini de sahneye davet etti. Başkan Taban, jürinin yaptığı puanlama sonucu dereceye giren ve Altın Mobilya’yı almaya hak kazanan ülkeyi açıklamak üzere hazırlanan zarfları, protokolle birlikte açtı. Mansiyon ödülünden başlamak üzere dereceler açıklanırken; mansiyon ödülü Endonezya’, 3’üncü Kazakistan, 2’nci Özbekistan ve Altın Mobilyayı almaya hak kazanan ülke ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak açıklandı. Derecelerin açıklanmasının ardından Kıbrıs ekibinde büyük coşku yaşanırken, Başkan Taban Altın Mobilya kupaları ve hediye çeklerini ekiplere takdim etti.

YARIŞMA BİTTİ FESTİVAL SÜRÜYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi 1’inci olduklarının açıklanmasının ardından büyük bir coşku yaşarken, sahnede de konfetiler ve müzikle coşku bir anda yükseldi. 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması, bu muhteşem finalle son buldu. Festival ise 31 Temmuz Pazar akşamına kadar çeşitli konserler ve çadır etkinlikleriyle devam edecek.