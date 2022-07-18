Acısını unutup bisikletini tamir etmeye çalıştı 

Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan genç kız, yerden kalkıp bisikletinin çıkan zincirini takmaya çalışması dikkat çekti.

Kaza Turgutalp mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ugur S. Yönetimindeki 20 ZS 941 plakalı otomobil, Şehit Er Abdülkerim Erdoğan sokaktan bisikletiyle çıkan Aydan G.(17)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız yaralandı.

Yerden kalkan genç kız yarasını unutup, bisikletinin çıkan zincirini takmaya çalıştı. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.