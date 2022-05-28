AĞACA ÇARPTI

Adnan Menderes bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü cipi ağaca çarptı. Kaza da şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ömer A. yönetiminde ki 16 AHG 910 plakalı cip Hacı Lütfullah Cami mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağındaki ağaca çarptı. Elektrik trafosunu da deviren cipte şans eseri yaralanan olmazken, araçta ağır maddi hasar meydana geldi.