AĞACIN ALTINDA KALDI

Tahtaköprü mahallesinde meydana gelen olayda ağacın altında kalan adam yaralandı.

Olay Tahtaköprü mahallesinde bir tarlada meydana geldi. Muammer K.(41), tarlasında ki ağaçları kesti. Kestiği ağaçları traktöre yüklediği sırada yerinden oynayan tomruk, adamın üzerine devrildi. Bacağı ağacın altında kalan adam yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacağında kırıklar oluşan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.