AK PARTİLİ İSİM AÇIKLADI! TÜRKİYE’DE İL SAYISI 100’E ÇIKARILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkarılacağını açıkladı. Açıklamanın üzerine yıllardır tartışılan İnegöl'ün il olma konusu tekrar gündeme geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Ahlat Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı açıklamada, şehir sayının 100'e çıkacağını söyledi. Açıklamanın yapılması üzerine uzun zamandır İnegöl'ün il olma hedefi tekrar gündeme gelmiş oldu. Geçtiğimiz dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Türkiye'de il sayısı artırılmalıdır'' önerisinin ardından İnegöl'ün il olma yönündeki beklentileri de artmıştı.

''HER FIRSATTA DİLE GETİRİYORUZ''

Konu ile alakalı bir açıklama da MHP İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun ise şu açıklamayı yapmıştı;

"Biz İnegöl'ün il olamamasından kaynaklı sorunları tespit edip üzerinde çalışarak il olmamız gerektiğini her fırsatta genel merkezimize iletiyoruz. Bu konuyla ilgili detaylı bir dosya da sayın genel sekreterimiz İsmet Büyükataman ve sayın Bursa milletvekilimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu'nun İnegöl ziyaretinde sunduk. Her zaman dediğimiz gibi milletvekillerimiz bizim dertlerimizle dertlenip çalışmalarını sürdürüyor. Bugün gelinen noktada da sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin açıklamaları İnegöl'ümüzün il olma hayalinin ateşini yakmıştır. Milletimiz ve ilçemiz menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz''

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022, 19:56