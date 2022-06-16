Annesi teselli etti

Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı. Ambulansla hastaneye getirilen küçük çocuğu annesi öperek teselli etti.

Edinilen bilgiye göre Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan İpek Ü. yönetimindeki 06 COC 762 plakalı otomobil, cadde üzerinde bir anda yola fırlayan Mahmut Emir K.'ya (3) çarptı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022, 18:52