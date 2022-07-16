Başarılı sporculara MHP’den ziyaret

Bulgaristan’ın Varna şehrinde düzenlenen Dünya Kyokushin Şampiyonası’nda gençler kategorisinde bir Dünya 2.’liği birde Dünya 3.’lüğü kazanan Kocal Osmanlı Eğitim ve Spor Kulübüne MHP heyetinden ziyaret.

Bulgaristan’ın Varna şehrinde 3-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kyokushin Şampiyonası’nda 12 kupa kazanan Türkiye şampiyonayı 4. sırada bitirdi. Şampiyonada gençler kategorisinde bir Dünya 2.’liği birde Dünya 3.’lüğü kazanan İnegöl Kocal Osmanlı Eğitim ve Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı.

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu, Bursa İl Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Filiz Dağhan Duzcu, MHP Bursa il yönetim kurulu üyeleri, İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun, MHP İnegöl İlçe yönetim kurulu üyeleri, İnegöl Belediyesi meclis üyeleri ve İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül şampiyonada derece elde eden Kocal Osmanlı Eğitim ve Spor Kulübü öğrencilerini ziyaret ederek, sporcuları tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocal Osmanlı Eğitim ve Spor Kulübü eğitmeni İsmail Kocal şu ifadeleri kullandı;

İLK DEFA BİR VEKİL BİZİ ZİYARET ETTİ

“3-10 Temmuz tarihinde Bulgaristan’ın Varna şehrinde Kyokushin Dünya kupası yapıldı. Türkiye olarak 12 kupa alarak dünya sıralamasında 4. sırada bitirdik. Yıldırım Belediyesi Karate bayan antrenörün de derece yaptığı turnuvada bir dünya 2.’liği birde dünya 3.’lüğü elde ederek büyük bir başarıya da sahip olmaya devam ettik. Böylece her sene devam eden Dünya kupası maçlarında dünya şampiyonları serimizi devam ettirdik. Turnuva esnasında sosyal medya ve ikili ilişkiler ile bilgi sahibi olan sayın vekilimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu sporcularımızı ziyaret ederek bizlere moral verdi. Açıkçası bir milletvekili olarak ilk defa ziyaretçimizin olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Hangi ülkelerin nasıl karşılandığını gören sporcularımız yaptıkları başarılara rağmen siyaset gölgesi altında kalmış olmanın sıkıntısını sayın vekilimize anlattılar. Bizleri ziyaret eden sayın vekilimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu, ilçe başkanımız sayın Aytekin Torun, meclis üyelerimiz, ülkü ocakları ilçe başkanımız ve değerli yöneticilere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlk defa böyle bir büyüğümüzün katılımı bizlere güç verdi. İnegöl için neler yaptığını bildiğimiz değerli vekilimize saygılarımızla teşekkür ederiz.”

Turnuvada başarı elde eden öğrencileri tebrik eden MHP Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu ise şu ifadeleri kullandı;

SORUNLARINIZI ÇÖZMEK ZORUNDAYIM

“Spor salonuna girerken neden bu durumdayız diye düşündüm. Hemen hemen bütün spor kulüpleri bu durumda. Devletimizin daha fazla destek vermesi gerekiyor bu tarz spor kulüplerine. Bodrum katlarda değil de daha ferah yerlerde eğitim almalı bu gençlerimiz. Gençlerimizin bize iletmiş oldukları sorunları genel başkanımıza arz ederim ve mecliste gündeme getiririm. Zaten onun onayını ve desteğini alırsak açamayacağımız hiçbir kapı olmaz. Sizde beni sağlıklı bilgilerle desteklerseniz sorunların çözümüne ulaşmış oluruz. Sizler beni vekil tayin ettiniz bende sizlerin sorunlarını gündeme getirmek ve çözmek zorundayım. Uğraşmış olduğunuz spor gerçekten çok güzel bir spor hepinize başarılar diliyorum. Bende bir dönem uğraştım ve sonra bırakmak durumunda kaldım. Bulunduğumuz spor kulübünde dünya şampiyonlukları ve Türkiye şampiyonlukları kazanmış arkadaşlarımız var. Ancak bu başarılara yenilerini eklemek zorundayız. Bölge milletvekiliniz olarak bizlere düşen neyse yerine getirmeye hazır olduğumuzu bildiriyor hepinizi sevgiyle saygıyla kucaklıyorum.”