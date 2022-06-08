BAŞKAN AKTAŞ’A ‘YILIN BAŞKANI’ ÖDÜLÜ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 12. Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödüllerinde, Katılımcı Yönetim kategorisinde ‘Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildi.

Bursa’da göreve başladığı ilk günden itibaren hayata geçirilecek projelerde ortak aklı devreye alan ve kent dinamikleri ile işbirliği halinde hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 12. Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödül gecesinde Katılımcı Yönetim kategorisinde ‘Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildi. İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen gecede Başkan Aktaş, ödülünü aynı zamanda Seçici Kurul Üyesi olan İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun elinden aldı.

“STRATEJİ BELGESİ YOL HARİTAMIZ”

Yaptıkları çalışmalarla ödüllere layık görülmenin çok kıymetli olduğunu ancak bunun arkasında bir ekip çalışması olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir dünyadayız. Hangi şehirde yaşadığımızı çok iyi biliyoruz. Ülkemizin 81 ili de çok kıymetli ama Bursa, tüm zamanların en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bitinyalılar, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve erken dönem Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, başkentlik yapmış bir şehir. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren de ekonomide, kültür ve sanatta, diğer alanlarda ürettiği değerlerle hep kıymetli ve değerli olmuş. Göreve geldiğimizde şehir tasavvuru oluşturduk ve sonra da Şehir Strateji Belgesi hazırladık. Bu belge, benim görüşüm değil Bursa’nın görüşü. Bütün kent dinamiklerinin görüşü. Şehir Strateji Belgesi’ni de yol haritası olarak kullanıyoruz” dedi.