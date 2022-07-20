BAŞKAN TABAN KARDEŞ ŞEHİRLERDEN GELEN DELEGASYONLARI AĞIRLADI

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında yurt içi ve yurt dışından İnegöl’e gelen delegasyonları makamında kabul etti.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. Cumartesi günü başlayan ve 31 Temmuz’a kadar sürecek festival kapsamında halk dansları ekiplerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından kardeş şehirlerin delegasyonları da İnegöl’e gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, her gün farklı heyetleri makamında kabul ederek delegasyonlarla bir araya geliyor.

Festival kapsamında gelen delegasyonlar arasında bu yıl Kayseri Melikgazi Belediyesi’nden Başkan Yardımcıları Ahmet Yalçın ve Dr. Yakup Yüksel ile birlikte Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri ve daire müdürlerinden oluşan heyet İnegöl’e geldi. Başkan Taban konukları makamında kabul etti. Daha sonra Borino Belediyesi Başkanı Mustafa Karaahmed ve Başkan Yardımcısı Muzafer Ahmedov’un da yer aldığı heyet yine Başkanlık makamında kabul edildi. Bosna Hersek’ten gelen kardeş şehir Donji Vakuf’un Belediye Başkanı Huso Susic ve beraberindekiler ile birlikte yine kardeş şehir Mitroviça’dan Belediye Başkan Yardımcısı Arian Tahiri, Meclis Başkanı Vesa Broja ve daire müdürleri Başkan Taban’ı ziyaret etti. Son olarak Novi Pazar Belediyesi Başkan Yardımcısı Aysel Rıfat Başkanlık makamında Alper Taban ile bir araya gelerek hem festival hem de kardeş şehir ilişkileri üzerine sohbet edildi. Başkan Taban tüm delegasyonlara hediye takdimleri gerçekleştirirken, aynı zamanda konuklara İnegöl hakkında bilgiler verdi.