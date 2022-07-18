Bayram Harçlığında hatalı basımı fark etti, 80 bin TL’ye satışa çıkardı

Kurban Bayramında bayram harçlığı toplayan İnegöllü çocuk, babasından aldığı paranın hatalı basım olduğunu fark edince, satışa çıkardı.

Kurban Bayramında ailesinden bayram harçlığı alan Egemen Abdullah Kandemir, babası Selçuk Kandemir’in elini öpüp harçlığını aldı. Topladığı paraları sayarak kontrol eden Kandemir, paraların birinde farklılık gördü. 50 TL’lik banknotun sağ üstünde yer alan 50 rakamının ‘0’ rakamında hatalı basım olduğunu fark etti. Durumu ailesine bildiren Kandemir, hatalı basım 50 TL’yi 80 Bin TL’ye satışa çıkardı.