Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ulaşımın ücretsiz olduğunu duyururken, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi de bayramın 4 günü ve 15 Temmuz'da toplum ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Kurban Bayramı öncesi belediyeler son hazırlıkları tamamlıyor. Türkiye geneli bazı belediyeler, vatandaşlara kolaylık sağlarken, bazı belediyeler ise, toplum ulaşımı ücretsiz yaparak vatandaşa bayram hediyesi veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de, Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ulaşımın ücretsiz olduğunu, 15 Temmuz'un ise ayrıca değerlendirileceğini duyurdu. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ise, bayramın 4 günü ve 15 Temmuz'da toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu açıkladı.