BELEDİYENİN KASASINA 150 MİLYON LİRA GİRDİ

İnegöl Belediyesi dün gerçekleştirdiği 12 adet taşınmazın satış ihalesi sonrası kasa 149 milyon 100 bin TL para girişi oldu.

İnegöl Belediyesi dün meclis salonunda 12 adet taşınmazın satış ihalesi gerçekleşti. Gerçekleşen ihale sonrası 12 adet taşınmazın satışından 149 milyon 100 bin TL para girişi sağlandı.

EN YÜKSEK 3 TEKLİF İHALEYE KATILDI

Belediye meclis salonunda gerçekleşen kapalı zarf usulü teklif sonrası en yüksek 3 teklif veren firma ya da şahıs açık arttırmaya katılmaya hak kazandı. En yüksek 3 teklif sahipleri 100 bin TL artış bedeli ile ihalede arsalara teklif verdi.

NİLÜFER’DEN 50 MİLYON 700 BİN TL GELDİ

İnegöl Belediyesi’nin Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan 6 adet toplam 12 bin 120 metre kare arsayı 50 milyon 700 bin TL’ye açık arttırma usulü ihale ile satışını gerçekleştirdi.

EN YÜKSEK BEDEL EKMEK FIRININA VERİLDİ

Gerçekleşen ihalede en yüksek bedel muhalefetin satışına karşı çıktığı İnegöl Belediyesi Özel Halk Ekmek fırınına verildi. Gerçekleşen ihalede Belediye Ekmek fırını arsası ile beraber 34 milyon 100 bin TL’ye ihale sonucu satıldı.

6 DÖNÜM ARSA 28 MİLYONA SATILDI

Küçük sanayi bölgesi içinde yer alan 6 bin 96 metre karelik sanayi alanı ise gerçekleşen ihale sonucunda 28 milyon 300 bin TL’ye ihale sonucu satıldı.

İHALE SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE

Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Başköy bölgesinde İnegöl Belediyesi’ne ait 7821 ada 2 parsel üzerinde bulunan 2 bin 34 metre kare arsa ihale sonucunda 7 milyon 900 bin TL’ye satıldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Başköy bölgesinde İnegöl Belediyesi’ne ait 7821 ada 3 parsel üzerinde bulunan 2 bin 8 metre kare arsa ihale sonucunda 8 milyon 600 bin TL’ye satıldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Başköy bölgesinde İnegöl Belediyesi’ne ait 7821 ada 4 parsel üzerinde bulunan 2 bin 28 metre kare arsa ihale sonucunda 10 milyon 200 bin TL’ye satıldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Başköy bölgesinde İnegöl Belediyesi’ne ait 7821 ada 5 parsel üzerinde bulunan 2 bin 8 metre kare arsa ihale sonucunda 8 milyon TL’ye satıldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Başköy bölgesinde İnegöl Belediyesi’ne ait 7821 ada 6 parsel üzerinde bulunan 2 bin 34 metre kare arsa ihale sonucunda 8 milyon 400 bin TL’ye satıldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Başköy bölgesinde İnegöl Belediyesi’ne ait 7821 ada 7 parsel üzerinde bulunan 2 bin 8 metre kare arsa ihale sonucunda 7 milyon 600 bin TL’ye satıldı.

Yeniceköy Mahallesi’nde İnegöl Belediyesi’ne ait 492 ada 2 parsel üzerinde bulunan 970 metre kare arsa ihale sonucunda 3 milyon 700 bin TL’ye satıldı.

Süleymaniye Mahallesi’nde İnegöl Belediyesi’ne ait 1766 ada 4 parsel üzerinde bulunan 6 bin 96 metre kare arsa ihale sonucunda 28 milyon 300 bin TL’ye satıldı.

Burhaniye Mahallesi’nde İnegöl Belediyesi’ne ait 1127 ada 3 parsel üzerinde bulunan bin 837 metre kare arsa ihale sonucunda 6 milyon TL’ye satıldı.

Orhaniye Mahallesi’nde İnegöl Belediyesi’ne ait 1053 ada 8 parsel üzerinde bulunan 2 bin 731 metre kare arsa ihale sonucunda 34 milyon 100 bin TL’ye satıldı.

Mahmudiye Mahallesi’nde İnegöl Belediyesi’ne ait 991 ada 6 parsel üzerinde bulunan bin 9 metre kare arsa ihale sonucunda 18 milyon 200 bin TL’ye satıldı.

Kemalpaşa Mahallesi’nde İnegöl Belediyesi’ne ait 1272 ada 7 parsel üzerinde bulunan bin 357 metre kare arsa ihale sonucunda 8 milyon 100 bin TL’ye satıldı.