BİNLERCE İŞÇİ VE İŞVEREN İSYANDA

İnegöl-Bursa karayolunda devam eden yol bakım çalışması nedeniyle yaklaşık 10 km’lik alanda yaşanan trafik sıkıntısı, sadece sürücüleri değil, işçi ve işveren kesimini de rahatsız ediyor. Özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde karayolunun rahatlatılmasını isteyen vatandaşlar bir de çözüm önerisi getirdi.

Bursa’nın Kestel, Gürsu , Yıldırım ve Osmangazi ilçeleri başta olmak üzere bir çok ilçeden İnegöl’e çalışmaya gelen binlerce vatandaş, uzun süredir yol bakım çalışması nedeniyle tıkanan karayolunda saatlerce zaman harcamak zorunda kalıyor. Özellikle sabah işe başlangıç ve akşam iş çıkışı saatlerinde İnegöl ve Bursa istikametinde büyük bir trafik çilesinin yaşandığını dile getiren işçi ve işveren kesimleri, bu durumun birçok soruna neden olduğunu iddiasında bulundular.

İşe geç kalma ve iş bırakmaların arttığına dikkat çeken vatandaşlar, buna rağmen sabırla İnegöl ya da Bursa’ya çalışmaya giden vatandaşların ise büyük zorluklar çektiğini öne sürdüler.

Özellikle akşam iş çıkış saatleri olan 17.00-19.00 saatleri arasında özellikle Bursa istikametine doğru binlerce aracın kilometrelerce kuyruk oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, TIR ve kamyon gibi araçların tek şeride düşen yolda büyük tehlike oluşturmasının yanı sıra trafiği kitlediğini öne sürdüler.

Bölgede zaman zaman ağır tonajlı araçların arızalanması halinde ise daha büyük sorunlar yaşandığını anlatan vatandaşlar yaşanan bu büyük çileye siyasilerin el koymasını talep ettiler.

Özellikle ağır tonajlı ve uzun araçların iş çıkış saatlerinde bir bölgede bekletilmesi önerisi yapılırken, trafiğin sağlıklı hale getirilmesi için çalışma yapılmasını istiyor.