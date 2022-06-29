Böyle havalandı

Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Orhangazi caddesi üzerinde meydana geldi.

Armağan sokaktan çıkan Musa Doğan(47) yönetimindeki 16 AEU 058 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Eren Yiğitoğlu(21) yönetimindeki 16 ANG 084 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.