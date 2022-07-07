BUĞDAY ALIMLARI BAŞLADI

İnegöl’de başlayan buğday hasadının ardından Ziraat Odasının girişimleri sonucundan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım noktasında buğday alımları başladı.

TMO alım noktasında yetkililerle görüşen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “İlçemizde hububat hasadı başladı. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden kurulan TMO alım noktasına İnegöllü üreticilerimiz ürünlerini getirmeye başladı. Akşam 19.00’a kadar alım sürüyor. Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri İnegöl’de, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise Yenişehir’de alım yapılıyor. Buğday fiyatları çiftçilerimizi tatmin ettiği için çiftçilerimizin TMO’yu tercih edeceğini biliyorduk. Nitekim de böyle oldu. Bizlerde alımının 3 gün değil, 6 gün yapılmasını söyledik. Görüldüğü gibi dışarıdan yoğunluk var. Traktör ve kamyon kurduğu oluştu. Bir sevindirici durumda, alım yapılırken buğdayın kalitesine bakılıyor. İnegöl’de üretilen buğdaylarımızda 1. kalite çıkıyor. Kilosuna 6,5 lira veriliyor. Ayrıca 1 lirada primiyle birlikte kilo başına 7,5 lira ödeme yapılıyor. Önümüzde Kurban bayramı var. Cumartesi ve Pazar günü alım olmayacak. Bayramın 3’ncü ve 4’ncü günü Pazartesi-Salı günleri isteğimiz üzerine alımlar yapılacak. 25 Temmuz’a kadar alımları bitiririz diye düşünüyorum. Ayrıca bize TMO alım noktasından kooperatifte kurulması için yardımcı olan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur’a çiftçilerimiz ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.