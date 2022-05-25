Burnu kırıldı
Esentepe mahallesinde meydana gelen olayda yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan bisiklet duvara çarptı, kadın yaralandı.
Olay Esentepe Mahallesi Esentepe sokakta bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. Leila G. Yönetimindeki bisiklet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki binanın duvarına çarpan bisikletin sürücüsünün buru kırıldı. Kanlar içinde kalan kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burnu kırıldı
Burnu kırıldı
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