Bursa'da tehlike çanları çalıyor!

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre şu anda Bursa'da bulunan hastanelerde 1500 hasta koronavirüs sebebiyle başvuruda bulundu. 100 yatan hastanın olduğu vaka sayısında 40 kişi yoğun bakım altında.

Koronavirüste yazın sönümlenme beklenirken vakaların son haftalarda artışa geçmesi alarma neden oldu. Bilim insanları, bireysel önlemlere dikkat çekerek, 'kapalı mekânlarda maskeden vazgeçilmemesini' önerdiler. Son verilere göre günlük vaka sayısı 8 bine ulaştı.

3 haftada vakalar 5 kat arttı. Bursa'da ise koronavirüs sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvuran sayısı 1500'e ulaştı. Yatan hasta sayısı 100 iken yoğun bakımlara yatış sayısı 40'a ulaştı.

DSÖ'nün yayımladığı haftalık rapora göre, geçen hafta dünya genelinde 5,7 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 6 arttı.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann ise Covid-19'un yayılmasının önüne geçmek için sonbaharda maske zorunluluğunun geri geleceğini duyurdu. Maskenin sonbaharda hatta sonbahara kalmadan geri geleceği gündeme yerleşti. Şimdi ise akıllarda tek bir soru: Türkiye'de maskeli, mesafeli günlere geri mi döneceğiz?