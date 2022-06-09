BURSA YOLUNDA FECİ KAZA: 16 YARALI

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa'ya gelen bir yolcu midibüsü önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Bozüyük-Bursa yolu Bursa istikameti Muratdere Mevkisi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolcu midibüsü önünde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada midibüs hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.