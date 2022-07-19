BÜYÜK POSOF BULUŞMASI KOCAYAYLA'DA GERÇEKLEŞTİ

İnegöl ve Bursadaki 5 posof derneğince organize edilen ve Büyük Posof Buluşması adıyla gerçekleştirilen Posof Seyranı Keles Kocayayla’da yapıldı. Programa 30 bin vatandaş katılırken, seyran ağası Faik Ergezen seçildi. Posoflular sanatçıların söylediği türkülerle coşarken, davul-zurna ile kendilerini pist alanı halayda buluşmak için attılar.

Bursa Ardahan Posof Dernekler Birliği tarafından düzenlenen seyranın açılış konuşmasını tüm dernekler adına İnegöl Posoflular Derneği Başkanı Mahsuni Canbey yapt. Canbay; Posof’un ve posoflunun vatan ve millet sevdalısı bir millet olduğunun tarihi örneklerle altını çizerken; Bursada’ki tüm Posof dernekleriyle Posofun birliği kardeşliği ve kaynaşması için bu büyük buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Geleneksel olarak bu yıl 26.cısını düzenlediğimiz bu seyranımıza bu yıl Teleferik Posoflular Derneği, Gürsu Posoflular Derneği, Osmangazi (Panayır) Posoflular Derneği, Bursa (Arabayatağı) Posoflular Derneği, Fethiye Posoflular Derneği ve İnegöl Posoflular Derneği olarak birlik ve dayanışma ruhu içerisinde hep beraber yapıyoruz. Artık beraberliğimizi ileri noktalara taşımanın zamanı gelmiştir. Ekonomide, siyasette, bilim ve fende bizim de söyleyeceklerimiz var artık. Unutmayalım ki; biz Anadolu medeniyetimizin asli unsuruyuz. Biz Türkçe’nin özüyüz. Jeopolitik konumuyla İstanbul’un kilidiyiz. Biz Kafkaslar’da Türk’ün gözüyüz” dedi. Canbay yurtdışından gelen gurbetçi vatandaşlarımız ile ülkemizin değişik noktalarından seyrana iştirak eden tüm Posoflulara ve protokol üyelerine teşekkür etti.

Programa çok sayıda protokol üyeleri katılırken Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mestan Posoflunun milli e dini derlere sahip çıktığını, gelenek göreneklerinden kopmadığını ifade etti.

Anadol’unun her yerinin özel ve güzel olduğunu vurgulayan MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ise konuşmasında; kaynaşmanın birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Vahapoğlu; her zamankinden daha çok kardeşliğe ihtiyaç duyulduğunu, Posoflunun da bugün bunu sergilediğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ise; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş vesilesiyle Posof’a gittiğini ve Posof’un coğrafi güzelliklerinden, suyuna, yemeğinden havasına ve özelliklede insanından çok etkilendiğini ifade ederek; Posof insanının vatansever, mert ve devlet yanlısı olduğunu Bayrağı uğruna nice canlar vermeye hazır olduğunu neferler olduğunu söyledi.

Seyranda Siyasi partilerin ve STK ların başkan ve yöneticileri katılırken; İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin kaya da birer selamlama konuşması yaptılar.

Posof’un bağrından çıkmış Mehmet Akbulut, Tanju Yıldız ve Nesrin Söğüt’ün sanatçı olarak sahne aldığı seyranda vatandaşlar halayla coşarken, davul-zurnayla halaya tutuştu. Çocuklar için çeşitli yarışmaların, sihirbaz gösterilerinin yer aldığı etkinlikte deve oyunu ile minik yavrularca oynanan yöresel folklor gösterileri de iseyranı seyredenlerin beğenisini topladı.

Sunuculuğu Ali Çiftçi’nin yaptığı seyranda geleneksel olarak yapılan ağalı seçiminde de Posoflu esnaf ve iş adamları bu seneki seyranın ağası olmak için yarıştılar. Çekişmeli, centilmen ve anlayışla geçen seçimde Büyük Posof Seyranının bu seneki ağası Almanyada iş insanı olan Faik ERGEZEN oldu.

Seyranın ana sponsoru Beyoğlu Mobilya Sahibi Birkan Birsoy ile 6 Posof derneği’nin ağası seçilen Faik Ergezen vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Programın sonunda Oylat’ta 2 gece konaklama gibi büyük hediyelerinde yer aldığı hediye çekilişinde 45 hediye dağıtıldı. Program 19,30 da halayla beraber son buldu.