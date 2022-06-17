ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİ SOYAN HIRSIZ TUTUKLANDI

Mahmudiye mahallesi Kalender Caddesi üzerinde çalıştığı işyerinden malzeme çalan şahıs, gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyerinde hırsızlık konusu olduğu şeklinde gelen ihbara intikal eden polis ekipleri işyeri ile yapmış olduğu görüşmede, işyeri yetkililerinin kamera görüntülerini incelendiğinde Süleyman A. isimli şahsın işyerinden matkap çaldığını farkettiğini ve aynı şahsın farklı zamanlarda iskelet tabancası, matkap, mobilya tabancası gibi malzemeler çaldığını beyan etmesi üzerine Süleyman A. isimli şahıs aynı saatte işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın malzemeleri satmış olduğu esnaf tespit edilerek malzemelerin bir kısmı temin edildi. Temin edilen 19 adet malzeme işyeri yetkililerine teslim edildi.

Malzemeleri Süleyman A. isimli şahıstan satın alan şahıslara ayrıca adli tahkikat düzenlenirken, Süleyman A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kamuoyuna duyurulur.